Хотел работать курьером: екатеринбуржца отправили в колонию за попытку сбыта наркотиков в крупном размере

СЕГОДНЯ 17:26 2019-12-10T17:26:29+03:00

Мужчину задержали в его же машине, когда он был в наркотическом опьянении Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Екатеринбуржца отправили в колонию за попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Мужчину задержали в машине, где он хранил запрещенные вещества. По данным прокуратуры, в сентябре екатеринбуржец на интернет-сайте связался с неизвестным и согласился выполнять функции курьера по незаконному сбыту наркотических средств, то есть размещать закладки с наркотическими средствами за денежное вознаграждение.

- Максим Крестьянников по указанию неизвестного, полученному через приложение для обмена сообщениями, перевел денежные средства в сумме 30 тысяч рублей в качестве залога за предоставленные наркотические средства, которые в дальнейшем были внесены на его счет на сайте в виде криптовалюты - биткоинов. Обвиняемый 8 октября в вечернее время через сеть «Интернет» получил от неизвестного адрес и координаты места нахождения закладки наркотических средств, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

В этот же день екатеринбуржец приехал в указанное место, подобрал пакет, в котором находились наркотическое средство. Ночью 9 октября мужчина поместил наркотики в подъездах нескольких домов в городе. Оставшиеся свертки он хранил в своей машине.

- Около 10 часов 9 октября Крестьянников, находящийся в состоянии опьянения от употребления наркотических средств и психотропных веществ, в салоне автомобиля «Тойота Камри» в лесополосе в Верх-Исетском административном районе был задержан сотрудниками 3 роты полка ППСП УМВД России. При осмотре автомобиля обнаружены и изъяты свертки с наркотическим веществом, - рассказали в прокуратуре.

Когда екатеринбуржца задержали, он рассказал о всех сделанных закладках. Сейчас мужчина проведет 10 с половиной лет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU