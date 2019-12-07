Полиция прекратила поиски 15-летней Александры Скрека

СЕГОДНЯ 10:13 2019-12-07T10:13:50+03:00

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Полиция Екатеринбурга закрыла поиски пропавшей девочки-подростка. 15-летняя Александра Скрека исчезла 16 сентября и больше не выходила на связь. В ориентировки сообщалась, что у девушки крашенные волосы и татуировка в виде сердца. 6 декабря полиция сообщили, что Александра найдена.

- Разыскиваемая находилась в квартире своего отца на улице Черкасская. Со слов несовершеннолетней, она ночевала все это время у разных знакомых, так как хотела свободно проводить время. Сотрудники полиции провели с Александрой профилактическую беседу, - рассказали в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

Сейчас девушку передали обратно родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU