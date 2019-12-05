СЕГОДНЯ 18:45 2019-12-05T19:50:07+03:00

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В Екатеринбурге ищут 15-летнюю девочку с тату в виде сердца. Скрека Александра Романовна ушла из дома 16 сентября. Сейчас ее поисками занимается полиция.

- На розыск пропавшей ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел города. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Приметы: славянской внешности, на вид 15 лет, рост около 160см, волосы темные (крашенные), на левом предплечии шрам около 2 см и татуировка в виде сердца.

Если вы знаете, где может находиться Александра, сообщите в полицию по телефонам (343)356-42-08, 8(909) 006-30-04, 8(912)282-56-88 или 02. Напомним, в Екатеринбурге ищут еще двух 15-летних девушек. Светлана Сумина и Виктория Ильчишина ушли из дома 1 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU