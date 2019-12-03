2019-12-03T17:50:06+03:00
Общество

В Екатеринбурге больше месяца ищут двух 15-летних подружек

Поисками Светланы Суминой и Виктории Ильчишиной занимаются следователи
Алина СУРИНА
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Фото: СКР Свердловской областиФото: СКР Свердловской области
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В Екатеринбурге больше месяца ищут двух 15-летних подружек. Поисками Светланы Суминой и Виктории Ильчишиной занимается следственный комитет. Девушки ушли из своих домов вечером около девяти вечера 1 ноября.

- У них при себе имеется мобильный телефон, на звонки они регулярно отвечают, но возвращаться они не желают, - рассказали в следственном комитете Свердловской области.

Светлана среднего телосложения, с темно-русыми прямыми волосами ниже плеч и серыми глазами. Под правым глазом у нее маленькое родимое пятно.

У Виктории крашеные темно-русые волосы до плеч и серо-голубые глаза. В следственном комитете отмечают, что ее можно узнать по дефекту речи- картавости. кроме того, у девушки несколько татуировок на руках, а также на правом и левом бедре.

Если вы владеете какой-то информацией о местонахождении пропавших девушек, сообщите по телефонам: 8(343)297-71-79 (круглосуточная линия) или 8(343)210-97-25 (следственный отдел по Чкаловскому району города Екатеринбург СКР).

ИСТОЧНИК KP.RU

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