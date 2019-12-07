2019-12-07T07:59:47+03:00
Происшествия

На Верх-Исетском рынке в Екатеринбурге всю ночь горел ангар

Никто из людей не пострадал
Юлия СТАЛИНА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Ночью в Екатеринбурге, 7 декабря, горел Верх-Исетский рынок. Пожар начался в складских помещениях на улице Халтурина. На место выехали пожарные подразделения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, площадь горения составляла тысячу квадратных метров.

- В тушении пожара задействованы 71 человек, 18 единиц пожарно-спасательной техники, - сообщили в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Открытое горение ликвидировали в 1:34. Заем сотрудники МЧС приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций. К этому времени информации о пострадавших не было. Вечером Верх-Исетский рынок не работал.

- Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели, - добавили в МЧС.

Это не единственный крупный пожар в Екатеринбурге за последние сутки. Помимо складов на Халтурина, в пятницу горели ангары на улице Радищева. Чтобы ликвидировать беду на место съехались пожарные со всех районов города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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