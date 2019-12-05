2019-12-05T18:11:13+03:00
Общество

«Сам сделаю и всем советую»: Евгений Куйвашев поделился видео, на котором ставит прививку от гриппа

Губернатор опубликовал мотивирующий пост в Instagram
Алина СУРИНА
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Фото: Instagram Евгения КуйвашеваФото: Instagram Евгения Куйвашева
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Евгений Куйвашев поделился видео, на котором ставит прививку от гриппа. Губернатор опубликовал мотивирующий пост в Instagram.

- Сегодня ставлю прививку от гриппа. Сам сделаю и всем посоветую, потому что лучше потратить здоровое время на себя и на своих близких, нежели в выходные и новогодние праздники болеть и покупать лекарства, - говорит на видео в Instagram глава Свердловской области.

После прививки губернатор дважды поблагодарил женщину, которая сделала ему укол. Добавим, за сезон уральцы поставили два миллиона прививок от гриппа. Это почти 50 % населения области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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