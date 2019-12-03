Болезнь не пройдет: свердловчане поставили два миллиона прививок от гриппа

СЕГОДНЯ 06:51 2019-12-03T06:53:27+03:00

По состоянию на 29 ноября по всему региону закрыто несколько школ и детских садов

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Все мы прекрасно знаем, что конец осени - начало зимы - это очень тяжелый период, когда организм борется изо всех сил, чтобы не разболеться. За минувшую неделю, с 25 ноября по 1 декабря, по всей территории Свердловской области зарегистрировано 28,5 тысяч заболевших ОРВИ. Случаев гриппа пока, к счастью, не выявлено.

- На прошлой неделе заболеваемость ОРВИ находилась на уровне эпидпорога - зарегистрировано 13,4 тысячи заболевших, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. - Число заболевших увеличилось за счет детей от трех лет, школьников и взрослых.

По данным на 29 ноября, из-за болезни полностью закрыли два детских сада и частично закрыли 120 групп в 101 детсаде. Также закрыто 20 классов в 18 школах. Вместе с тем, по всему Уралу прививки от гриппа уже поставили 1,9 миллионов человек. Охват населения области вакцинацией составляет 46,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU