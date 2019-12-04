В Екатеринбурге пропавшего таксиста обнаружили в больнице

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-04T12:33:17+03:00

Сейчас сотрудники полиции ждут, когда он придет в себя, чтобы опросить его

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В Екатеринбурге волонтеры отряда «Лиза Алерт» завершили поиски 42-летнего Виталия Чуднова, который пару дней назад уехал на работу в такси и через некоторое время перестал выходить на связь. За помощью обратилась его супруга.

Сегодня волонтеры разместили информацию о том, что мужчину нашли. К счастью, живым. Сейчас он находится в больнице, у него передозировка наркотиками.

- В настоящее время сотрудники полиции ожидают, когда человек придет в себя, чтобы его опросить. Выяснить, что именно с ним произошло, и в какой ситуации он оказался, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Но то, где он сейчас находится, уже наводит на определенные размышления.

Также оказалось, что ранее у мужчины уже были проблемы с наркотиками и, как отметил Горелых, «он был не в ладах с законодательством страны». Его задерживали представители МВД по подозрению в причастности к преступлению, предусмотренному статьей 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU