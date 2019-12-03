Уехал работать в такси: в Екатеринбурге ищут мужчину на серебристой машине «Toyota Corolla»
В Екатеринбурге ищут мужчину на серебристой машине «Toyota Corolla». 42-летний Чудов Виталий Андреевич выехал вчера из дома на работу в такси и после этого связь с ним прервалась. Сейчас поисками мужчины занимаются волонтеры. К ним обратилась за помощью жена Виталия.
- Он был одет в чёрный пуховик и синие джинсы. Носит очки, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Приметы:
Рост: 178 см. Телосложение: нормальное Цвет глаз: голубые Волосы: светло-русые, короткая стрижка
Если вы знаете, где может находиться Виталий, позвоните инфоргу поискового отряда «Лиза Алерт» Екатерине 8-965-513-27-99.
ИСТОЧНИК KP.RU