2019-11-30T13:41:26+03:00
Происшествия

«Не был пристегнут ремнем»: на уральской трассе в страшной аварии погиб водитель иномарки

Молодой человек не справился с управлением и на большой скорости врезался в ограждение
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Ранним утром 30 ноября, около 4:50, на 294 километре трассы Пермь - Екатеринбург произошла страшная авария, которая забрала жизнь одного человека.

- 28-летний водитель иномарки Infiniti ехал по дороге и не справился с управлением, съехал в кювет и на большой скорости врезался в ограждение, - рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. - От удара машина перевернулась.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Водитель погиб сразу же. Уже после, когда к месту трагедии приехали инспекторы ГИБДД, они выяснили, что молодой человек, житель поселка Арти, в тот момент не был пристегнут ремнем безопасности. Его стаж составлял семь лет, а за нарушения ПДД его привлекали 11 раз.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Сегодня мы рассказывали еще про одну страшную аварию, которая случилась на одной из свердловских трасс - в ней пострадала семья с маленьким ребенком. Все они сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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