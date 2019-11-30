«Не был пристегнут ремнем»: на уральской трассе в страшной аварии погиб водитель иномарки
Ранним утром 30 ноября, около 4:50, на 294 километре трассы Пермь - Екатеринбург произошла страшная авария, которая забрала жизнь одного человека.
- 28-летний водитель иномарки Infiniti ехал по дороге и не справился с управлением, съехал в кювет и на большой скорости врезался в ограждение, - рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. - От удара машина перевернулась.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Водитель погиб сразу же. Уже после, когда к месту трагедии приехали инспекторы ГИБДД, они выяснили, что молодой человек, житель поселка Арти, в тот момент не был пристегнут ремнем безопасности. Его стаж составлял семь лет, а за нарушения ПДД его привлекали 11 раз.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Сегодня мы рассказывали еще про одну страшную аварию, которая случилась на одной из свердловских трасс - в ней пострадала семья с маленьким ребенком. Все они сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU