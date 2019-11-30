«Возвращались вечером домой»: на свердловской трассе в жесткой лобовой аварии пострадала семья с маленьким ребенком

Минувшим вечером на свердловской трассе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали четыре человека - включая четырехлетнюю девочку. В 19:47 на четвертом километре трассы Серов - Североуральск - Ивдель столкнулись два иномарки.

- 31-летний водитель внедорожника Toyota, двигаясь со стороны Североуральска в сторону Серова, выехал на встречку, где проезжала легковушка Kia под управлением 47-летнего водителя, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/747003" frameborder="0"></iframe> В ДТП на свердловской трассе пострадала семья с маленьким ребенком.Видео: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В этой машине ехала семья - муж с женой и их маленькая шестилетняя дочь. Они возвращались домой, в Карпинск, из Серова. На переднем пассажирском сидении находилась жена водителя, она была пристегнута ремнем безопасности. А на заднем - дочка, которая сидела в специальном детском автокресле и также была пристегнута.

Сейчас вся семья в больнице с тяжелыми травмами. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- 42-летнюю женщину с осколочным переломом третьей верхней плечевой кости справа со смещением срочно доставили в горбольницу Серова, - добавили в ГИБДД по области. - А девочку с переломом бедра со смещением отправили в детское хирургическое отделение.

Водитель Kia получил закрытый перелом бедровой кости слева и был также срочно госпитализирован. Водитель внедорожника от столкновения получил лишь небольшие травмы.

А в Kia находилась семья с маленьким ребенком. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Его стаж вождения составляет 10 лет, за минувший год его штрафовали восемь раз - в основном, за превышение скорости, - уточнили в ГИБДД.

Водитель внедорожника получил лишь небольшие травмы. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Разбираться с аварией и уточнять все детали выезжали инспекторы ГИБДД по Серову. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует соблюдать скоростной режим, учитывать все погодные и дорожные условия - особенно в темное время суток.