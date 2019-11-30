В Екатеринбурге вспыхнула конюшня: пострадали животные
Сегодня ночью в Екатеринбурге произошел крупный пожар. В 3:18 диспетчеры МЧС получили тревожное сообщение о том, что на Большом шарташском каменном карьере, у парка «Каменные палатки», загорелась конюшня с десятками лошадей.
- На площади 95 «квадратов» сгорели автомобиль «Газель», кровля и сильно повреждены стены частной конюшни, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Тушить пожар приехали 26 спасателей на 6 спецмашинах, вот только всех животных им спасти не удалось. Несколько животных погибло.
С огнем справились к 4:02, а к 6:20 закончили разбирать сгоревшие конструкции. Не так давно мы рассказывали про кокер-спаниелей, которые тоже пострадали во время сильного пожара. Сейчас их выхаживают волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU