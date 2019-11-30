2019-11-30T07:40:19+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге вспыхнула конюшня: пострадали животные

С огнем справились только через 40 минут
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Сегодня ночью в Екатеринбурге произошел крупный пожар. В 3:18 диспетчеры МЧС получили тревожное сообщение о том, что на Большом шарташском каменном карьере, у парка «Каменные палатки», загорелась конюшня с десятками лошадей.

- На площади 95 «квадратов» сгорели автомобиль «Газель», кровля и сильно повреждены стены частной конюшни, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Тушить пожар приехали 26 спасателей на 6 спецмашинах, вот только всех животных им спасти не удалось. Несколько животных погибло.

С огнем справились к 4:02, а к 6:20 закончили разбирать сгоревшие конструкции. Не так давно мы рассказывали про кокер-спаниелей, которые тоже пострадали во время сильного пожара. Сейчас их выхаживают волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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