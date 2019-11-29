В Туринске 60 детей-сирот получили новые квартиры

СЕГОДНЯ 19:02 2019-11-29T19:49:41+03:00

На их строительство потратили 90 миллионов

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В Туринске сегодня 60 детей-сирот получили новые квартиры в доме на улице Пушкинской. На их строительство потратили 90 миллионов. Уральцам вручили ключи от польностью готовых к заселению однокомнатных квартир площадью 33 квадратных метра, с чистовой отделкой, сантехникой и кухонной плитой.

- На реализацию областной программы по обеспечению жильем детей-сирот ежегодно направляется около миллиарда рублей из бюджета Свердловской области. На эти деньги региональный фонд жилищного строительства строит или приобретает квартиры для сирот, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

На этой же неделе собственное жилье в большом пятиэтажном доме на улице Школьной получили 16 детей-сирот в Волчанске. На приобретение в нем квартир из регионального бюджета было направлено 24,4 миллиона рублей.

С начала года уже 783 уральцев получили ключи от новых квартир. В ближайшее время жилье получат дети-сироты в Ачите, Волчанске, Сухом Логу и других городах.

Напомним, в августе новые квартиры получили 179 детей-сирот в Екатеринбурге. Они заехали в новый дом на проспекте Академика Сахарова в Академическом.

ИСТОЧНИК KP.RU