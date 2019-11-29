2019-11-29T19:49:41+03:00
Общество

В Туринске 60 детей-сирот получили новые квартиры

На их строительство потратили 90 миллионов
Алина СУРИНА
Поделиться:
Уральцам вручили ключи от однокомнатных квартир площадью 33 квадратных метраУральцам вручили ключи от однокомнатных квартир площадью 33 квадратных метраФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Туринске сегодня 60 детей-сирот получили новые квартиры в доме на улице Пушкинской. На их строительство потратили 90 миллионов. Уральцам вручили ключи от польностью готовых к заселению однокомнатных квартир площадью 33 квадратных метра, с чистовой отделкой, сантехникой и кухонной плитой.

- На реализацию областной программы по обеспечению жильем детей-сирот ежегодно направляется около миллиарда рублей из бюджета Свердловской области. На эти деньги региональный фонд жилищного строительства строит или приобретает квартиры для сирот, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

На этой же неделе собственное жилье в большом пятиэтажном доме на улице Школьной получили 16 детей-сирот в Волчанске. На приобретение в нем квартир из регионального бюджета было направлено 24,4 миллиона рублей.

С начала года уже 783 уральцев получили ключи от новых квартир. В ближайшее время жилье получат дети-сироты в Ачите, Волчанске, Сухом Логу и других городах.

Напомним, в августе новые квартиры получили 179 детей-сирот в Екатеринбурге. Они заехали в новый дом на проспекте Академика Сахарова в Академическом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале осудили виновника аварии, в которой погиб известный музыкант
Железнодорожный район Екатеринбурга признали самым цветочным
В Свердловской области заработает горячая линия, где можно получить консультацию по новогодним подаркам
Екатеринбуржца осудили за игровой автомат в торговом павильоне
С начала года новые мусоровозы появились в 12 городах Северного кластера Свердловской области
Губернатор поручил выделить 32 миллиона из бюджета области для погорельцев поселка Ис
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыл спортивные объекты Качканара, построенные при поддержке ЕВРАЗа
«Перебегала дорогу в паре метров от перехода»: в центре Екатеринбурга иномарка сбила маленькую девочку
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с МСФО
В сквере Нижнего Тагила обнаружили старинные подземелья
Гуляла по Уктусу два дня: в Екатеринбурге нашли домашнюю лису по кличке Гуччи
«Это были психически нездоровые люди»: председатель религиозной общины об убийцах 9-летнего мальчика в Екатеринбурге
В уральском поселке вместо моста, который смыло водой, за 17 миллионов построят новый
Екатеринбуржец украл у знакомых 11 миллионов, оформив на них ипотеку