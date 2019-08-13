2019-08-13T20:10:51+03:00
Общество

Новые квартиры в Екатеринбурге получили 179 сирот

Они заедут в новый дом в Академическом
Алина СУРИНА
Поделиться:
В Академическом сиротам вручили ключи от квартирВ Академическом сиротам вручили ключи от квартирФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге вручили ключи детям-сиротам. Они заедут в новый дом на проспекте Академика Сахарова. Квартиры получили 179 выпускников детских домов. Общая жилая площадь новостройки составляет почти 6 тысяч квадратных метров.

- Мы рады, и гордимся тем, что можем ежегодно вручать около тысячи квартир ребятам, оставшимся без родителей. Площадь новых квартир составляет не менее 33 квадратных метров на человека. В них выполнен полный комплекс чистовой отделки – обои, полы, сантехника, оборудованная кухня. Не хватает только мебели, - отметила директор фонда жилищного строительства Свердловской области Оксана Вохминцева. - Приобретая жилье для детей-сирот, мы отдаем предпочтение новостройкам, так как они соответствуют всем требованиям к качеству.

Планируется, что до конца года квартиры получат более 900 семей Свердловской области. Сегодня очередь составляет 5,5 тысячи человек. В ближайшее время к заселению готовится дом на 80 квартир в Первоуральске. В Алапаевске заканчивается строительство дома на 60 квартир. Кроме того, продолжается строительство домов в Нижнем Тагиле, Нижней Туре, Туринске и Сухом Логу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дизайнер из Екатеринбурга сделал стикерпак с твитами Ройзмана
В поликлинике на Урале заработала регистратура без участия регистраторов
«Автокресло спасло от тяжелых травм»: в Екатеринбурге в ДТП пострадал ребенок
Анну Балтину признали организатором протеста в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на улице Смазчиков трактор собрал несколько машин
«Никаких следов»: В Кировграде третью неделю ищут пенсионерку
Председатель Гордумы Екатеринбурга расскажет, сколько стоит День города-2019
В Нижнем Тагиле перекрывают пару улиц
«Работает эвакуатор»: в Екатеринбурге к 1 сентября отменят остановку на улице Плотников
«Я тебя помню»: в Екатеринбурге появился стрит-арт о пермском художнике
«Позволит снизить автомобильные выхлопы»: Куйвашев отметил экологическую пользу второй ветки метро в Екатеринбурге
Тут сидел экс-мэр Каменска-Уральского: общественник оценил условия содержания в уральском ИВС
В Екатеринбурге из-за ремонтов без газа останутся 15 домов
Коляда запросил у президента 10 миллионов на создание онлайн-театра
Законодательное собрание рассматривает инициативу об упразднении поселка Шихан
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям и юридическим лицам мгновенную бизнес-карту
На Урале у предпринимателя конфисковали больше 300 пар нелегальной обуви