Новые квартиры в Екатеринбурге получили 179 сирот

СЕГОДНЯ 20:07 2019-08-13T20:10:51+03:00

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В Екатеринбурге вручили ключи детям-сиротам. Они заедут в новый дом на проспекте Академика Сахарова. Квартиры получили 179 выпускников детских домов. Общая жилая площадь новостройки составляет почти 6 тысяч квадратных метров.

- Мы рады, и гордимся тем, что можем ежегодно вручать около тысячи квартир ребятам, оставшимся без родителей. Площадь новых квартир составляет не менее 33 квадратных метров на человека. В них выполнен полный комплекс чистовой отделки – обои, полы, сантехника, оборудованная кухня. Не хватает только мебели, - отметила директор фонда жилищного строительства Свердловской области Оксана Вохминцева. - Приобретая жилье для детей-сирот, мы отдаем предпочтение новостройкам, так как они соответствуют всем требованиям к качеству.

Планируется, что до конца года квартиры получат более 900 семей Свердловской области. Сегодня очередь составляет 5,5 тысячи человек. В ближайшее время к заселению готовится дом на 80 квартир в Первоуральске. В Алапаевске заканчивается строительство дома на 60 квартир. Кроме того, продолжается строительство домов в Нижнем Тагиле, Нижней Туре, Туринске и Сухом Логу.

ИСТОЧНИК KP.RU