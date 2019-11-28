2019-11-28T18:51:47+03:00
Общество

К поиску высокого молодого человека с голубыми глазами подключилась полиция

Лопаев Антон пропал 20 октября
Алина СУРИНА
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
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К поиску высокого молодого человека с голубыми глазами подключилась полиция. 28-летний Лопаев Антон пропал днем 20 октября. Он вышел из дома в поселке Лобва в Новолялинском городском округе и пропал. Его поисками уже занимались волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». К ним обратилась сестра Антона. Сейчас у волонтеров нет никаких зацепок по местонахождению пропавшего.

- Лопаев Антон Евгеньевич не работал, не судим, психическими заболеваниями не страдает, - рассказали в МО МВД России «Новолялинский».

Особые приметы: нос с горбинкой.

Приметы: рост около 185 см, худощавого телосложения, волосы короткие светлые, лицо овальное.

На момент исчезновения был одет: темно серая куртка с капюшоном (внутри белая), темные болоневые штаны с полосками по бокам, кроссовки черного цвета с тремя белыми полосками.

Если вы владеете какой - либо информацией о месте нахождения Лопаева Антона сообщите по телефонам МО МВД России «Новолялинский»: 8(34388) 2-25-01, 8-912-631-10-25 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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