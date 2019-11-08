Высокого роста, нос с горбинкой: в Свердловской области почти месяц ищут 28-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 17:24 2019-11-08T17:24:13+03:00

Лопаев Антон ушел из дома в поселке Лобва и пропал

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В Свердловской области почти месяц ищут 28-летнего мужчину. Лопаев Антон Евгенеьевич ушел из дома в поселке Лобва в Новолялинском городском округе и пропал. Последний раз его видели 20 октября.

- Во время пропажи он был одет в серую ветровку, черные штаны и черные кроссовки. Из особых примет - нос горбинкой, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 185 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: голубые

Волосы: светло-русые

Если вы знаете, где может находиться Лопаев Антон Евгеньевич, позвоните по телефону 8 (800) 700 54 52 или 112. Также можно обратиться к инфоргу поиска Юрию: 8-950-656-11-31.

ИСТОЧНИК KP.RU