С разницей в несколько минут: утром в Екатеринбурге произошел «аварийный бум»
Сегодняшнее утро стало пиковым для водителей и Госавтоинспекции Екатеринбурга – сразу несколько серьезных аварий произошло в разных районах города. К сожалению, в каждом из них пострадали люди.
Первое случилось на Гурзуфской в 7:45. Из-за столкновения двух легковушек пострадала 13-летняя девочка-пассажир. Mitsubishi, при выезде с прилегающей территории, не уступила дорогу Kia, которая ехала по главной.
- Подросток был пристегнут ремнем безопасности и находился на переднем сидении машины Kia, куда и пришелся удар. Ее с сотрясением головного мозга срочно госпитализировали в ДМБ №9, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Второе - на Гагарина. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
15 минут спустя на Гагарина, рядом с Михайловским кладбищем, произошло второе ДТП, около 8:00. Там столкнулись трамвай и иномарка, в результате чего пострадал водитель автомобиля.
- По предварительным данным, водитель «ВАЗ» выехал на встречку, где мимо проезжал трамвай, - добавили в ГИБДД по Екатеринбургу. – Из-за сильного удара 18-летнего водителя в состоянии комы доставили в больницу.
В 10:40 на Решетской столкнулись еще две иномарки. Из-за удара пострадала семилетняя девочка-пассажир, которая сидела в детском кресле и была пристегнута ремнем.
- Девочку срочно госпитализировали в детскую больницу, где ей диагностировали ушибы мягких тканей головы, - добавили в ГИБДД. – Все обстоятельства выясняются.
Третье на Решетской. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Еще один пешеход пострадал в аварии на улице 40 лет Октября. Там иномарка Daewoo Nexia сбила 80-летнего дедушку, который пытался перебежать дорогу в неположенном месте.
- Пенсионера срочно госпитализировали, его травмы сейчас уточняются, - рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.
Госавтоинспекция еще раз призывает водителей и пешеходов соблюдать ПДД: не выезжать на встречку, не превышать скорость и не переходить дорогу в неустановленном месте.
ИСТОЧНИК KP.RU