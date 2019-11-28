С разницей в несколько минут: утром в Екатеринбурге произошел «аварийный бум»

СЕГОДНЯ 11:56 2019-11-28T11:56:40+03:00

Сразу четыре серьезных аварии с пострадавшими случились в разных районах города

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Сегодняшнее утро стало пиковым для водителей и Госавтоинспекции Екатеринбурга – сразу несколько серьезных аварий произошло в разных районах города. К сожалению, в каждом из них пострадали люди.

Первое случилось на Гурзуфской в 7:45. Из-за столкновения двух легковушек пострадала 13-летняя девочка-пассажир. Mitsubishi, при выезде с прилегающей территории, не уступила дорогу Kia, которая ехала по главной.

- Подросток был пристегнут ремнем безопасности и находился на переднем сидении машины Kia, куда и пришелся удар. Ее с сотрясением головного мозга срочно госпитализировали в ДМБ №9, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Второе - на Гагарина. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

15 минут спустя на Гагарина, рядом с Михайловским кладбищем, произошло второе ДТП, около 8:00. Там столкнулись трамвай и иномарка, в результате чего пострадал водитель автомобиля.

- По предварительным данным, водитель «ВАЗ» выехал на встречку, где мимо проезжал трамвай, - добавили в ГИБДД по Екатеринбургу. – Из-за сильного удара 18-летнего водителя в состоянии комы доставили в больницу.

В 10:40 на Решетской столкнулись еще две иномарки. Из-за удара пострадала семилетняя девочка-пассажир, которая сидела в детском кресле и была пристегнута ремнем.

- Девочку срочно госпитализировали в детскую больницу, где ей диагностировали ушибы мягких тканей головы, - добавили в ГИБДД. – Все обстоятельства выясняются.

Третье на Решетской. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Еще один пешеход пострадал в аварии на улице 40 лет Октября. Там иномарка Daewoo Nexia сбила 80-летнего дедушку, который пытался перебежать дорогу в неположенном месте.

- Пенсионера срочно госпитализировали, его травмы сейчас уточняются, - рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.

Госавтоинспекция еще раз призывает водителей и пешеходов соблюдать ПДД: не выезжать на встречку, не превышать скорость и не переходить дорогу в неустановленном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU