Пострадал пешеход: у старинного кладбища в Екатеринбурге столкнулись трамвай и легковушка

СЕГОДНЯ 08:42 2019-11-28T08:42:37+03:00

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД

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Этим утром в Екатеринбурге у Михайловского кладбища по улице Гагарина произошла сильная авария. Фотографиями происшествия поделились в сообществе «Инцидент Екатеринбург».

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД и выясняют точные обстоятельства. Однако предварительно известно, что на дороге столкнулись легковушка и трамвай. В результате этого пострадал пешеход – его сбили.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Более подробную информацию о происшествии в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу обещали предоставить позднее.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU