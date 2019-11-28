Пострадал пешеход: у старинного кладбища в Екатеринбурге столкнулись трамвай и легковушка
Этим утром в Екатеринбурге у Михайловского кладбища по улице Гагарина произошла сильная авария. Фотографиями происшествия поделились в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД и выясняют точные обстоятельства. Однако предварительно известно, что на дороге столкнулись легковушка и трамвай. В результате этого пострадал пешеход – его сбили.
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
Более подробную информацию о происшествии в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу обещали предоставить позднее.
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
ИСТОЧНИК KP.RU