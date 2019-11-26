Прокуратура заинтересовалась водителем снегопогрузчика, который на Сортировке задавил подростка
Прокуратура Екатеринбурга решила проверить водителя погрузчика и компанию, которой принадлежит техника. Накануне вечером во время уборки снега под его колеса попал 17-летний парень. Молодой человек шел рядом с погрузчиком по тротуару.
- В результате сильного удара подросток получил компрессионный перелом трех позвонков и бригадой скорой помощи был срочно доставлен ДГБ №9, - добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура Железнодорожного района взяла ЧП на заметку и теперь выясняет точные обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению правил безопасности при ведении снегоуборочный работ.
ИСТОЧНИК KP.RU