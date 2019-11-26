Прокуратура заинтересовалась водителем снегопогрузчика, который на Сортировке задавил подростка

СЕГОДНЯ 13:44 2019-11-26T13:46:53+03:00

Парень получил перелом трех позвонков и был госпитализирован в ДГКБ №9

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Прокуратура Екатеринбурга решила проверить водителя погрузчика и компанию, которой принадлежит техника. Накануне вечером во время уборки снега под его колеса попал 17-летний парень. Молодой человек шел рядом с погрузчиком по тротуару.

- В результате сильного удара подросток получил компрессионный перелом трех позвонков и бригадой скорой помощи был срочно доставлен ДГБ №9, - добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура Железнодорожного района взяла ЧП на заметку и теперь выясняет точные обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению правил безопасности при ведении снегоуборочный работ.

ИСТОЧНИК KP.RU