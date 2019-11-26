На Сортировке погрузчик во время чистки тротуара задавил 17-летнего парня

СЕГОДНЯ 07:24 2019-11-26T07:28:15+03:00

Молодого человека доставили реанимацией в "Девятку". Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Изменить размер текста: A A

Вчера вечером, 25 ноября, в Екатеринбурге произошло необычное ДТП – на Сортировке погрузчик во время очистки тротуаров от снега задавил молодого парня.

- Водитель техники при осуществлении снегоуборочных работ, двигаясь по тротуару, допустил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

От удара 17-летний парень получил компрессионный перелом трех позвонков. Его бригадой реанимации увезли в ДГБ №9. Стаж водителя погрузчика составляет 8 лет.

На место аварии для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции города. Сейчас выясняются точные обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU