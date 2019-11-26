На Сортировке погрузчик во время чистки тротуара задавил 17-летнего парня
Вчера вечером, 25 ноября, в Екатеринбурге произошло необычное ДТП – на Сортировке погрузчик во время очистки тротуаров от снега задавил молодого парня.
- Водитель техники при осуществлении снегоуборочных работ, двигаясь по тротуару, допустил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
От удара 17-летний парень получил компрессионный перелом трех позвонков. Его бригадой реанимации увезли в ДГБ №9. Стаж водителя погрузчика составляет 8 лет.
На место аварии для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции города. Сейчас выясняются точные обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU