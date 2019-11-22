В Екатеринбурге главный Дед Мороз страны исполнил желание двоих детей с сахарным диабетом
Жителей Екатеринбурга порадовал своим приездом Дед Мороз из Великого Устюга. Волшебник приехал в столицу Урала, чтобы поздравить детей и взрослых с праздником. Особенно он порадовал семью, где двое детей болеют сахарным диабетом. Ребятам подарили современную систему мониторинга уровня сахара и помпу для инсулина. Об этом новогодний дедушка рассказал на пресс-конференции в Ельцин Центре.
- Эта семья трудолюбивая, большая. Папа у них постоянно трудится. Им необходим специальный прибор, который не будет травмировать пальчики. Такую систему мы им подарили, - сказал Дед Мороз.
В субботу Деда Мороза из Великого Устюга посетит Центр социальной помощи «Гнездышко», отделения социальной реабилитации Сысертского района и реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Лювена».
Также встретиться со сказочным волшебником смогут все екатеринбуржцы. 23 ноября в ЦПКиО имени Маяковского в 13:00 начнется представление с участием новогоднего персонажа.
Отметим, Дед Мороз ежегодно посещает все крупные города страны. Екатеринбург стал седьмым мегаполисом из 28.
Фоторепортаж со встречи уральских детей с Дедом Морозом смотрите по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU