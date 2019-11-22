2019-11-22T10:05:12+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге с балкона многоэтажки на Уктусе выпал мужчина

Сейчас на месте работают следователи
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге сегодня, 22 ноября, рано утром, около 7:00, с балкона одной из многоэтажек микрорайона Светлый, что находится на Уктусе, выпал мужчина. Об этом рассказали местные жители и подписчики сообщества «Инцидент Екатеринбург».

В пресс-службе СКР по Свердлвоской области отметили, что сейчас на месте работает следователь по Чкаловскому району.

- Он уже выехал на место происшествия с целью установления обстоятельств случившегося. Более подробная информация, возможно, появится позднее, - добавили в пресс-службе.

В сентябре мы писали, как на Ботанике с 16-го этажа выпала девушка, но, к счастью, осталась жива. Она приземлилась на крышу машины, припаркованной под ее окнами. Возможно, это и спасло ей жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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