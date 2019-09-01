В Екатеринбурге 16-летняя девушка выпала из окна 16-этажного дома и осталась жива

СЕГОДНЯ 08:55 2019-09-01T12:18:07+03:00

На этот автомобиль упала девушка, выпавшая из окна Фото: https://vk.com/incekb

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Сегодня, в воскресенье, 1 сентября, из окна дома на Крестинского, 35 выпал человек. ЧП произошло рано утром: очевидцы увидели, как кто-то летит с балкона, и тут же вызвали "Скорую помощь". Позже оказалось, что это молодая девушка.

По словам очевидцев, девушка упала на машину, припаркованную рядом с домом. Возможно, именно это смягчило удар и спасло ей жизнь.

Медики приехали на место ЧП и тут же забрали пострадавшую в больницу.

- Жена рассказала, что сегодня утром видела, как девушку несли на носилках до "Скорой", - рассказывает очевидец. - Говорит, выпала с 6 этажа на Крестинского, 35. Упала на машину, была жива.

Мнения очевидцев расходятся: также есть информация, что пострадавшая выпала из окна квартиры на 16-ом этаже. В полиции и Горздраве, тем временем, пока не уточняют эту информацию.

Девушка выпала с общего балкона на автомобиль Фото: Cан Саныч/https://vk.com/incekb

Если вы стали очевидцем этого ЧП, пишите нам на почту kp.ekb@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU