В Екатеринбурге 16-летняя девушка выпала из окна 16-этажного дома и осталась жива
Сегодня, в воскресенье, 1 сентября, из окна дома на Крестинского, 35 выпал человек. ЧП произошло рано утром: очевидцы увидели, как кто-то летит с балкона, и тут же вызвали "Скорую помощь". Позже оказалось, что это молодая девушка.
По словам очевидцев, девушка упала на машину, припаркованную рядом с домом. Возможно, именно это смягчило удар и спасло ей жизнь.
Медики приехали на место ЧП и тут же забрали пострадавшую в больницу.
- Жена рассказала, что сегодня утром видела, как девушку несли на носилках до "Скорой", - рассказывает очевидец. - Говорит, выпала с 6 этажа на Крестинского, 35. Упала на машину, была жива.
Мнения очевидцев расходятся: также есть информация, что пострадавшая выпала из окна квартиры на 16-ом этаже. В полиции и Горздраве, тем временем, пока не уточняют эту информацию.
Девушка выпала с общего балкона на автомобиль Фото: Cан Саныч/https://vk.com/incekb
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ИСТОЧНИК KP.RU