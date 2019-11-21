В Екатеринбурге на время сильных холодов откроют пункт помощи бездомным

СЕГОДНЯ 14:21 2019-11-21T14:26:09+03:00

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На Урал обрушились сильные холода. В связи с этим Екатеринбургская епархия вновь открывает временный пункт помощи бездомным (Космонавтов, 43В). Он представляет собой отапливаемую палатку, где люди смогут получить горячее питание, чистую одежду и средства гигиены.

- В палатке дежурит соцработник от Православной службы милосердия, основная задача которого – вместе с бездомными находить способы решения их проблем и варианты возможной социализации в обществе, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Палатка открыта с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Одновременно в ней могут находиться до 30 человек. Кстати, сегодня мы рассказывали, что к выходным в столице Урала значительно потеплеет, так что можно будет выйти на улицу, не боясь отморозить себе нос.

ИСТОЧНИК KP.RU