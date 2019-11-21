Дополнительные поезда на период новогодних каникул назначены на СвЖД

СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-21T15:32:18+03:00

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести уже сейчас Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это сделали для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в период зимних школьных каникул и новогодних праздников

Изменить размер текста: A A

Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в период зимних школьных каникул и новогодних праздников на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда из Екатеринбурга по наиболее востребованным у пассажиров направлениям.

· Поезд № 291/292 сообщением Екатеринбург - Казань отправится из Екатеринбурга 27 и 29 декабря 2019 года; 1, 3, 5, 7, 9, 11 января 2020 года в 21:20 (здесь и далее время местное). Обратно из Казани - 28, 30 декабря 2019 года; 2, 4, 6, 8, 10 и 12 января 2020 года в 19:58.

· Поезд № 253/254 Екатеринбург - Москва - Пермь отправится из Екатеринбурга 30 декабря 2019 в 13:33. Обратно из Москвы - 1 января 2020 года в 10:55.

· Поезд № 277/278 сообщением Екатеринбург - Москва отправится из Екатеринбурга 3 января 2020 в 23:47. Обратно из Москвы - 5 января 2020 года в 13:10.

· Поезд № 490/489 сообщением Екатеринбург - Сургут отправится из Екатеринбурга 28 декабря 2019 года в 15:46. Обратно из Сургута - 29 декабря 2019 года в 16:23.

· Поезд № 553 сообщением Екатеринбург - Приобье отправится из Екатеринбурга 30 декабря 2019 года в 21:30. Прибытие в Приобье - 31 декабря 2019 года в 17:55.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести уже сейчас в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания на вокзалах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

В случае увеличения спроса и наличия технической возможности может быть увеличено количество дополнительных поездов либо дополнительных вагонов в уже назначенных составах.