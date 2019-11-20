СЕГОДНЯ 20:04 2019-11-20T20:04:10+03:00

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Синоптики обещают екатеринбуржцам ослабление мороза. Столбики термометров поднимутся до минус десяти градусов уже завтра. Кроме того, в столице Урала на несколько дней перестанет идти снег.

- Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Столбики термометров днём покажут минус 10-12 градусов, ночью температура опустится до минус 17-19 градусов мороза, - рассказали в ФГБУ «Уральское УГМС».

Напомним, минувшей ночью на Урал пришел арктический циклон и обрушился на горожан 25-градусными морозами. Специалисты ЕТК сообщали, что увеличат температуру ТЭЦ и «подогреют» батареи жителей города.

ИСТОЧНИК KP.RU