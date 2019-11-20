Очень «замурчательно»: студенты Екатеринбурга устроили «пушистую» акцию в поддержку толстого котика Виктора

СЕГОДНЯ 11:28 2019-11-20T14:35:51+03:00

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Студенты УрФУ решили провести самую «мурчательную» акцию в поддержку толстого котика Виктора, которого авиакомпания «Аэрофлот» отказалась пускать на борт из-за слишком большого веса. В рамках «Пушистого уюта» на экранах вуза покажут много-много фотографий полных котов, сообщает ngzt.ru.

- После инцидента с котом Виктором, многие наши учащиеся, которые приехали в УрФУ из разных регионов страны, вспомнили своих пушистых, - рассказывает организатор Глеб Дерябин. – Студенты скучают по своим питомцам, поэтому котики на экранах, установленных в вузе, помогут создать домашнюю атмосферу и вызвать умиление.

А это, кстати, сам Виктор, с которого и началась вся история. Фото: Михаил Галин в Facebook

Организаторы акции хотят посмотреть, какие коты живут у студентов самых разных направлений: инженеров, журналистов, психологов, экономистов и так далее. Фотографии можно публиковать в соцсетях под хэштегом #КотыУрФУ.

- Для нас важно, чтобы будущие журналисты, медиакоммуникаторы, специалисты по связям с общественностью и обучающиеся на других специальностях, на реальных проектах тестировали теоретические знания, которые получают в вузе, - отметили в пресс-службе УрФУ. – Поэтому мы поддерживаем эту инициативу студентов, как и многие другие.

Кстати, студенты УрФУ – не первые, кто решил поддержать котика Виктора. Недавно открывшаяся в аэропорту Кольцово пиццерия предлагает всем, кто покажет на кассе своего питомца, бесплатный круг «Маргариты».

ИСТОЧНИК KP.RU