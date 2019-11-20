2019-11-20T14:35:51+03:00
Общество

Очень «замурчательно»: студенты Екатеринбурга устроили «пушистую» акцию в поддержку толстого котика Виктора

Они предлагают выкладывать фотографии своих питомцев
Мария Трапезникова
Поделиться:
Студенты УрФУ устроят акцию в поддержку толстого котика ВиктораСтуденты УрФУ устроят акцию в поддержку толстого котика ВиктораФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Студенты УрФУ решили провести самую «мурчательную» акцию в поддержку толстого котика Виктора, которого авиакомпания «Аэрофлот» отказалась пускать на борт из-за слишком большого веса. В рамках «Пушистого уюта» на экранах вуза покажут много-много фотографий полных котов, сообщает ngzt.ru.

- После инцидента с котом Виктором, многие наши учащиеся, которые приехали в УрФУ из разных регионов страны, вспомнили своих пушистых, - рассказывает организатор Глеб Дерябин. – Студенты скучают по своим питомцам, поэтому котики на экранах, установленных в вузе, помогут создать домашнюю атмосферу и вызвать умиление.

А это, кстати, сам Виктор, с которого и началась вся история. Фото: Михаил Галин в Facebook

А это, кстати, сам Виктор, с которого и началась вся история. Фото: Михаил Галин в Facebook

Организаторы акции хотят посмотреть, какие коты живут у студентов самых разных направлений: инженеров, журналистов, психологов, экономистов и так далее. Фотографии можно публиковать в соцсетях под хэштегом #КотыУрФУ.

- Для нас важно, чтобы будущие журналисты, медиакоммуникаторы, специалисты по связям с общественностью и обучающиеся на других специальностях, на реальных проектах тестировали теоретические знания, которые получают в вузе, - отметили в пресс-службе УрФУ. – Поэтому мы поддерживаем эту инициативу студентов, как и многие другие.

Кстати, студенты УрФУ – не первые, кто решил поддержать котика Виктора. Недавно открывшаяся в аэропорту Кольцово пиццерия предлагает всем, кто покажет на кассе своего питомца, бесплатный круг «Маргариты».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На воспитателя и врача скорой помощи завели дело из-за смерти малыша от инфекции в Екатеринбурге
Новый год уже совсем близко: в Екатеринбурге начали устанавливать главную елку
Энергетики запретили екатеринбуржцам приближаться к теплолюкам
В выходные в Екатеринбурге откроют ледовый каток в ЦПКиО
ЕВРАЗ поставил более 2 тысяч тонн двутавров для крупнейшего ТЦ Екатеринбурга
Ледовый городок в Нижнем Тагиле начнут строить в начале декабря
Российские заводы не могут победить «Беларуса»
В центре Екатеринбурга иномарка сбила мужчину, который перебегал дорогу на красный свет
На благотворительном аукционе в Екатеринбурге выставят ракетку и шорты легендарного теннисиста Федерера
В Крым на поездах поедут отдыхать пенсионеры
В Екатеринбурге полицейские завершили поиски Бехрузбека Калмаханова
Первая жертва холодов: в центре Екатеринбурга насмерть замерз мужчина в коричневой дубленке
«Называли меня ветреной девушкой»: 15-летнюю модель из Екатеринбурга затравили в социальных сетях