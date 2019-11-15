В аэропорту Екатеринбурга бесплатно раздают пиццу в честь кота Виктора, которого не пускали на борт из-за ожирения

15 Нояб. 11:48 2019-11-15T11:57:37+03:00

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Недавно открывшаяся в аэропорту Кольцово пиццерия Pizza Station решила поддержать знаменитого кота Виктора, которого не хотели пускать на борт из-за лишних килограммов.

- Друзья, спешим вам сообщить о том, что PIZZA STATION говорит котикам «ДА»! В связи с недавними событиями, случившимися с котиком Виктором, хотим вам сообщить о нашей акции! При предъявлении Вашего пушистого и хвостатого друга, Вы получаете нашу фирменную пиццу «Маргариту» абсолютно бесплатно! (подробно об акции можете уточнить на кассе), - сообщается в группе пиццерии в Instagram.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/743133" frameborder="0"></iframe> В Москве мужчина не попал на рейс из-за растолстевшего питомца.

Напомним, что «Аэрофлот» лишил хозяина Виктора бонусных миль за то, что он подменил его на взвешивании.

Кот Виктор стал знаменитым на всю страну. Фото: Facebook Михаила Галина

ИСТОЧНИК KP.RU