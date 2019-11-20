На трассе М-5 «Урал» за 21,7 миллионов установят разделительные барьеры

СЕГОДНЯ 06:03 2019-11-20T06:03:01+03:00

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На 6,5 километра трассы М-5 «Урал», на подъезде к Екатеринбургу, установят разделительные барьерные ограждения. Работы взял под контроль ФКУ «Уралуправтодор», заплатить за них готовы 21,7 миллионов рублей.

- Подрядчик должен будет до 20 декабря этого года установить 6 443 погонных метра ограждений на участке с 176 по 183 километр трассы, - сообщается в документах, опубликованных на сайте госзакупок. – Барьеры будут в форме двойной волны, высотой 0,75 метра, на них должны быть светоотражающие элементы.

Итоги аукциона подведут уже 28 ноября, а деньги выделят из федерального бюджета.

Кстати, в конце октября дорожники показали обновленный участок трассы Р-351 под Камышловом. Там шла масштабная реконструкция.

ИСТОЧНИК KP.RU