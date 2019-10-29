2019-10-29T11:06:35+03:00
Общество

Теперь ездить безопаснее: дорожники показали обновленный Тюменский тракт

Работы проводились в три этапа
Мария Трапезникова
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Дорожники открыли отремонтированный Тюменский трактДорожники открыли отремонтированный Тюменский трактФото: Алексей БУЛАТОВ
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Под Камышловом завершилась масштабная реконструкция участка трассы Р-351, Екатеринбург - Тюмень, с 159 по 168 километр, которая началась еще в 2018 году. Согласно проекту, проезжую часть расширили с двух до четырех полос, а транспортные потоки разделили барьерами.

Все работы выполнялись в три этапа: первый этап – с 149 по 154 километр, второй – с 154 по 159 километр, третий – с 159 по 168 километр.

Работы проводились в три этапа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работы проводились в три этапаФото: Алексей БУЛАТОВ

- По контракту планировалось, что в 2018 году завершится первый этап реконструкции, а второй и третий – в 2019. Однако в прошлом году строители сработали с опережением графика и сдали участки первого и второго этапа общей протяженностью в 10 километров, - отметили в пресс-службе Уралуправтодора.

Теперь ездить по трассе безопаснее и быстрее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь ездить по трассе безопаснее и быстрееФото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь пропускная способность трассы увеличится в разы: с 6 до 19 тысяч автомобилей в сутки. Все это позволит автомобилистам быстрее и безопаснее добираться из Екатеринбурга в Тюмень и обратно.

участок отремонтировали пока только тот, что под Камышловом Фото: Алексей БУЛАТОВ

участок отремонтировали пока только тот, что под КамышловомФото: Алексей БУЛАТОВ

Остальную часть планируют отремонтировать в следующих годах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Остальную часть планируют отремонтировать в следующих годахФото: Алексей БУЛАТОВ

В планах у Уралуправтодора – расширить до четырех полос всю трассу Екатеринбург – Тюмень. Работы также будут проводиться поэтапно. К концу 2019 года расширят 10-километровый участок дороги возле поселка Юшала Тугулымского района (с 240-го по 250-й километр). В планах на 2020 год — начать капитальный ремонт 20-километрового участка трассы под Талицей (с 220-го по 240-й километр).

ИСТОЧНИК KP.RU

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