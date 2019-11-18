2019-11-18T20:10:58+03:00
Общество

Залил видео на Youtube и разбросал листовки: в Екатеринбурге задержали мужчину, угрожавшего взорвать Храм на Крови

Екатеринбуржец, заявлял, что готовит теракты
Алина СУРИНА
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Храм на Крови "террорист" угрожал взорвать через два дняХрам на Крови "террорист" угрожал взорвать через два дняФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге задержали мужчину, угрожавшего взорвать Храм на Крови. Он опубликовал видео на Youtube, в котором заявил, что готовит теракты. Один из взрывов, по его словам, должен был произойти через два дня. Также он говорит, что его зовут Григорий Сидорин и называет свои паспортные даны. Кроме того, на видео он утверждает, что если его задержат раньше, то взрывы произойдут в других местах. Ссылку на это видео и угрозу взорвать Храм на Крови он напечатал на листовках, которые раскидал по городу. Мужчину уже задержали.

- По итогам проведенной силовиками проверки могу сказать, что в реальности никакой угрозы людям и самому зданию Храма на Крови не было. Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с проявлениями экстремизма с нашими боевыми партнерами из регионального управления ФСБ при силовой поддержке борцов ОМОН из Росгвардии задержали горе-шутника по месту жительства. Сейчас органы внутренних дел намерены решить вопрос об удалении распространенного видеоролика из канала Youtube, где он появился изначально. Этот вопрос будет решаться по итогам экспертизы, - рассказал глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам Валерия Горелых, при опросе родственники пояснили, что в последнее время задержанный стал проявлять признаки неадекватного поведения. Поэтому не исключено, что ему придется пройти медицинское обследование. Сейчас с мужчиной работают сотрудники МВД и ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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