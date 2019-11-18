2019-11-18T16:19:08+03:00
Общество

Из-за похолодания на уральских трассах будут круглосуточно дежурить дорожные службы

Особое внимание обратят на транспорт, припаркованный на обочинах
Алина СУРИНА
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Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок в морозные дниВодителям рекомендуют отказаться от дальних поездок в морозные дниФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за похолодания на уральских трассах будут круглосуточно дежурить дорожные службы. Особое внимание специалисты «Уралуправтодора» обратят на транспорт, припаркованный на обочинах. Пострадавших обогревают и при необходимости эвакуируют в безопасное место. Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок в морозные дни.

- Если поездку нельзя отменить, нужно максимально ответственно подготовиться к выезду за город - проверить исправность автомобиля, взять с собой необходимый запас топлива и средства связи, - рассказали в «Уралуправтодор».

Добавим, по Свердловской области завтра обещают снег, температура снизится до -23, местами до -28 градусов, на востоке и крайнем севере до -32.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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