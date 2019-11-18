2019-11-18T14:35:08+03:00
Происшествия

Рассталась с парнем своей мечты: стали известны подробности гибели молодой мамы из Первоуральска

Погибшей на железнодорожном переезде оказалась 31-летняя Алиса Злоказова
Олег ГАЛИМОВ
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Перед смертью девушка написала в своем статусе «ВКонтакте» - «удачки». Фото: СОЦСЕТИПеред смертью девушка написала в своем статусе «ВКонтакте» - «удачки». Фото: СОЦСЕТИ
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В Первоуральске простились с 31-летней Алиса Злоказовой, женщина погибла на прошлой неделе, получив смертельную травму на железнодорожном переезде. Молодая мама попала под грузовой поезд после расставания со своим возлюбленным Сергеем.

- Машинист приближающегося грузового поезда, заметив женщину, которая находилась в колее железнодорожного пути, подал сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. В результате пострадавшая получила повреждения, не совместимые с жизнью, - рассказали в СК на транспорте по УрФО.

По словам друзей, Алиса очень тяжело переживала расставание с парнем, с которым встречалась около пяти лет.

- Для нее он был парнем мечты, они вместе воспитывали ее дочку. Недавно ездили в Кемер, но видимо что-то не завязалось у них, - рассказывает подруга Алисы.

Перед смертью девушка написала в своем статусе «ВКонтакте» - «удачки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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