2019-11-18T14:37:41+03:00
Происшествия

«Лежал в полусогнутой позе»: замерзшее тело потерявшегося в лесу дедушки обнаружил местный охотник

Мужчина ушел из дома еще в пятницу, 15 ноября
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа ГУ МВД по Свердловской областиФото: пресс-группа ГУ МВД по Свердловской области
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Накануне волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» завершили поиски пропавшего в лесу 72-летнего Валерия Перцева. Дедушка ушел из дома в поселке Верхнее Дуброво, еще в пятницу, 15 ноября.

Тело мужчины обнаружил в сторожке местный охотник. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых и отметил, что признаков криминальной смерти нет.

- К сожалению, эта история не закончилась благополучно. Пропавшего мужчину нашел охотник случайно, он по следам пришел в охотничью сторожку, предсмертной записки не обнаружено, - рассказал «Комсомолке» Горелых. - Мужчина лежал в полусогнутой позе, как чаще всего и бывает, когда люди замерзают.

На одной ноге у дедушки не было ботинка. Скорее всего, это из-за того, что он страдал серьезным заболеванием.

- Когда случался приступ, он мог не отдавать отчет своим действиям, - добавил Горелых. - Впрочем, точную причину смерти, безусловно, скажут судебно-медицинские эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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