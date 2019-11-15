На Урале два хакера взломали пароли от соцсетей и электронной почты и угодили под суд

15 Нояб. 10:07 2019-11-15T10:08:12+03:00

От их рук пострадали шесть человек

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На Урале под суд отправили двух граждан из Асбеста и Омска. Их обвиняют в том, что они взламывали чужие пароли от электронной почты и соцсетей. От их рук пострадали шесть человек.

- Один из них обладал навыками пользователя сети Интернет и имел достаточные теоретические знания и практические навыки в сфере компьютерной информации с ПО, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

И вот, в период с января 2016 года по сентябрь 2018 года он создал веб-приложение, которое своим дизайном очень напоминало внешний вид известных почтовых сервисов.

- Туда же он поместил созданные им системные файлы, которые позволяли получать компьютерную информацию о логине и пароле пользователей, - добавили в прокуратуре.

Тогда же он разместил рекламу о том, что за определенную сумму взломает личный сайт. Ее увидел второй участник киберпреступления, родом из Омска, и предложил на этом нажиться.

- Так, за месяц они взломали электронные почти шести человек без их согласия, но, в итоге, были пойманы, - уточнили в пресс-службе. – Свою вину они признали в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU