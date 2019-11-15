2019-11-15T09:44:05+03:00
Происшествия

В свердловской шахте во время обрушения пострадал рабочий

Сейчас за ним следят медики
Мария Трапезникова
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Шахта продолжает работать в штатном режимеШахта продолжает работать в штатном режимеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вчера днем на бокситовой шахте «Кальинская», которая находится в Североуральске, произошло обрушение части пласта горной породы. Из-за этого пострадал один из рабочих, находившийся в тоннеле во время смены.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что ничего страшного не случилось. Сейчас рабочий находится в больнице, специалисты следят за его состоянием.

- Пострадавшему на месте была оказана помощь, он доставлен в больницу. Рабочий находится в сознании, сейчас проводится диагностика его состояние. По предварительной информации, травм, угрожающих жизни у него нет, - рассказал официальный представитель Североуральского бокситового рудника Роман Лукичев.

Сама шахта продолжает работать в штатном режиме, так как угрозы полного обрушения нет. Напомним, что еще одно ЧП произошло в августе в Ново-Кальинской шахте – там во время обрушений завалило одного из рабочих. К сожалению, в тот раз все закончилось трагедией – мужчина погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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