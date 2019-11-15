Тушили на четырех машинах: в Нижнем Тагиле ночью сгорела дача

15 Нояб. 06:12 2019-11-15T06:14:16+03:00

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Накануне вечером в Нижнем Тагиле на улице Васильковская сгорел частный деревянный домик. Диспетчерам информация пришла в 19:55.

- На площади в 80 «квадратов» полностью сгорел частный жилой дом, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – К счастью, обошлось без пострадавших.

Тушить пожар выехали 11 спасателей на четырех спецмашинах. Ликвидировать открытое горение удалось к 20:35, а в 00:14 закончили разбирать сгоревшие конструкции.

Кстати, не так давно спасатели МЧС составили полезную памятку о том, как следует вести себя с огнем. Очень актуальна она будет для тех, кто живет в частном доме. Почитать можно здесь.

В Нижнем Тагиле горит дачный домик.Видео: сообщество "Инцидент Нижний Тагил"

ИСТОЧНИК KP.RU