2019-11-14T15:05:24+03:00
Общество

В Екатеринбурге УК оштрафовали на 90 тысяч за упавшую на машину глыбу льда

Снег и сосульки с крыши дома не убирались, хотя это следовало делать обязательно
Мария Трапезникова
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Изначально молодой человек требовал больше 170 тысяч рублейИзначально молодой человек требовал больше 170 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге УК оштрафовали больше чем на 90 тысяч рублей за упавшую на машину глыбу льда. Инцидент произошел два года назад, в феврале 2017-го, на улице Вайнера.

Молодой человек решил под окнами дома припарковать автомобиль Volkswagen. Чрез несколько часов он вернулся к машине и обнаружил, что крыша проломлена глыбой льда, которая упала с дома. И тогда он обратился в суд с иском на УК с требованием выплатить ему компенсацию в размере 177,7 тысячи рублей.

- Суд требования удовлетворил частично, обязав компанию вернуть женщине 91 тысячу рублей, - рассказали в пресс-службе Облсуда. - Ответчик подал апелляцию, но решение оставили без изменений.

Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилфонда, весь снег, который накапливается на крышах, должен своевременно счищаться, а сосульки не должны превышать 30 сантиметров в длину. Вот только УК все эти правила не соблюдала.

- Вместе с тем, суд рассмотрел грубую неосторожность в действиях водителя. Молодой человек, паркуя автомобиль рядом с домом, не заметил предупреждающие объявления о сходе снега и сам подверг машину опасности, - добавили в Облсуде.

Таким образом, приняв во внимание все эти факты, суд снизил размер компенсации до 50 %, поэтому УК обязали выплатить юноше только 90 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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