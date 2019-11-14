2019-11-14T14:46:02+03:00
Общество

В Сосьве перешли на контейнерный сбор твердых коммунальных отходов

Это стало возможным благодаря экологической реформе, которая стартовала в большинстве регионов России
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Для новых контейнерных площадок региональный оператор «Компания «РИФЕЙ» предоставил пластиковые евроконтейнерыДля новых контейнерных площадок региональный оператор «Компания «РИФЕЙ» предоставил пластиковые евроконтейнеры
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В Сосьвинском городском округе жители получили возможность складировать твердые коммунальные отходы цивилизованным способом. Это стало возможным благодаря экологической реформе, которая стартовала в большинстве регионов России 1 января 2019 года. Ранее жители вынуждены были оставлять отходы в мешках около домов.

В начале текущего года администрация округа начала работу по созданию новых контейнерных площадок. По согласованию с Роспотребнадзором определены места их размещения, рассчитано необходимое количество контейнеров для каждой площадки, исходя из количества проживающих. Совместно с регоператором утверждены новые маршруты движения мусоровозов.

«Муниципалитет построил 18 мест для складирования отходов на территории п. Сосьва и с. Кошай. Они охватывают порядка 50 многоквартирных и 40 частных домов. В разработке еще 13 площадок для Сосьвы. Кроме того, определены 20 точек размещения ТКО в деревне Маслово, в селах Кошай и Романово», - рассказала заместитель председателя отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике, транспорту и связи» Анастасия Ворошилова.

Для новых контейнерных площадок региональный оператор «Компания «РИФЕЙ» предоставил пластиковые евроконтейнеры. Новые мусоросборники от «РИФЕЯ» появились также на территориях социальных объектов - в школах, детских садах, учреждениях культуры. Всего по запросу администрации регоператор направил в Сосьвинский городской округ 86 контейнеров для сбора ТКО.

«С 1 ноября на территории п.г.т. Сосьва и в селе Кошай запущены новые графики вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок. В планах - планомерное улучшение качества услуги «Обращение с ТКО» во всех городах Северного кластера Свердловской области в сотрудничестве с администрациями округов», - сообщил исполнительный директор ООО «Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов.

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