2019-11-14T14:30:28+03:00
Общество

С новосельем: в Нижнем Тагиле 60 детям-сиротам выдали квартиры

На это было потрачено 79,4 миллиона рублей
Мария Трапезникова
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Для всех жителей это был долгожданный подарокДля всех жителей это был долгожданный подарокФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле накануне в торжественной обстановке 60 детям-сиротам вручили ключи от новых квартир. На их строительство было потрачено 79,4 миллиона рублей. Из областного бюджета было направлено 71,4 миллиона, из федерального - восемь.

- Мне нравится! К дому подходила - обалдела, такой воздух! Здесь лес недалеко, машин мало, тишина. Ну, красота, одним словом, - поделилась впечатлениями одна из новоселов, Надежда Фазулина.

До этого женщина с шестилетним ребенком жила в общежитии, поэтому новая квартира для нее - благодать. В ближайшее время она планирует закупить необходимую мебель и уже окончательно переехать в новый дом.

Все квартиры полностью готовы к тому, чтобы просто заехать и жить. В настоящее время новый дом планируют подарить еще 526 детям-сиротам из Нижнего Тагила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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