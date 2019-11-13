2019-11-13T10:58:07+03:00
Общество

Похолодает до -14: завтра на Урале будет снежно и очень скользко

Водителей предупреждают о сильном гололеде и снегопаде
Мария Трапезникова
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Сегодня ночью на Урале будет очень холодноСегодня ночью на Урале будет очень холодноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодняшняя ночь, с 13 на 14 ноября, будет самой холодной на этой неделе. Так, по данным синоптиков из Уралгидрометцентра, в Екатеринбурге и по всей области столбики термометров резко опустятся до -14, пройдет мокрый снег, а под утро на дорогах образуется гололедица.

Непогода продлится три дня: с 13 по 15 ноября включительно. В горных районах области ожидается метель.

- Для предотвращения снежного наката на федеральных трассах задействована дорожная техника, в том числе комбинированные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики, - сообщили в пресс-службе Уралуправтодора. – Сейчас ведется обработка проезжей части специальными противогололедными материалами.

В Екатеринбурге, вместе с тем, на борьбу с непогодой вышли больше 300 спецмашин. Коммунальные бригады будут очищать улицы от снега даже по ночам.

В любом случае, водителей просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. А еще просят в эти дни не выезжать на трассы без необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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