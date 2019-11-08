«Ново и революционно»: екатеринбургский урбанист расхвалил транспортную часть нового генплана

СЕГОДНЯ 06:50 2019-11-08T06:55:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Известный в Екатеринбурге урбанист Владимир Злоказов изучил транспортную часть нового генплана до 2035 года, назвал ее «революционной» и отметил в ней очень много положительных изменений. Проект, кстати, до сих пор висит на общественных обсуждениях – до 27 декабря.

Злоказов отметил, что нынешний проект превосходит прошлый генплан (до 2025 года) в максимальном приспособлении к общественному транспорту. Тогда как в прошлых документах власти пытались создать идеальный город для автомобилей – построить тоннели, многоуровневые развязки и множество подземных переходов.

- Новый генплан подходит к вопросам транспорта совершенно иначе. Нет, он не запрещает автомобили, но он признает, что город не может развиваться с опорой на личный автотранспорт, - отмечает у себя в блоге урабнист. – Поэтому приоритет отдается общественному транспорту, пешеходам, велосипедам и самокатам.

В новом проекте большое внимание уделено трамваям, кое-где планируется даже восстановить старые развязки. Как, например, на участке между Радищева и Ленина.

- Впервые в генплане есть целый раздел, посвященный пешеходному движению – оно заявляется как приоритетное! – отмечает Злоказов. – Я думаю, только за одно это разработчиков можно похвалить.

ИСТОЧНИК KP.RU