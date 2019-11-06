Власти Екатеринбурга продлили обсуждение генплана

СЕГОДНЯ 06:54 2019-11-06T06:54:02+03:00

Оставить пожелания можно до 27 декабря включительно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все пожелания и недовольства можно оставить до 27 декабря

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о продлении общественных обсуждений генплана. Теперь конечная дата – 27 декабря. Документ опубликован на официальном портале города.

До этого момента предполагается, что чиновниками будут рассмотрены все замечания и предложения. Многие застройщики, кстати, уже высказались против большинства аспектов этого проекта.

Экспозиция будет доступна для горожан до 6 декабря включительно. Напоминаем, где ее можно посмотреть:

Фото: официальный портал Екатеринбурга

ИСТОЧНИК KP.RU