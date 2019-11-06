Власти Екатеринбурга продлили обсуждение генплана
Все пожелания и недовольства можно оставить до 27 декабря
Оставить пожелания можно до 27 декабря включительноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о продлении общественных обсуждений генплана. Теперь конечная дата – 27 декабря. Документ опубликован на официальном портале города.
До этого момента предполагается, что чиновниками будут рассмотрены все замечания и предложения. Многие застройщики, кстати, уже высказались против большинства аспектов этого проекта.
Экспозиция будет доступна для горожан до 6 декабря включительно. Напоминаем, где ее можно посмотреть:
Фото: официальный портал Екатеринбурга
ИСТОЧНИК KP.RU