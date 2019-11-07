2019-11-07T17:57:04+03:00
Общество

В Екатеринбурге к Универсиаде-2023 реконструируют участок ЕКАДа между трассой М-5 «Урал» и Тюменским трактом

Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Алина СУРИНА
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Фото: департамент информполитики Свердловской областиФото: департамент информполитики Свердловской области
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В Екатеринбурге к Универсиаде-2023 реконструируют участок ЕКАДа между трассой М-5 «Урал» и Тюменским трактом. Об этом рассказал сегодня на заседании оргкомитета губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Также он добавил, что на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом к началу спортивного мероприятия планируют построить транспортную развязку.

Это не все подготовительные работы к Универсиаде-2023. В районе Новокольцовского тракта недалеко от выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» построят деревню, где будут жить участники спортивного мероприятия.

- Нам предстоит создать автономно действующий полностью обеспеченный город со специфическим контуром и особыми требованиями, с массовым заездом одновременно около 11 тысяч разных жителей - по культуре, по отношению к условиям комфорта и проживания, - рассказал генеральный директор автономной некоммерческой организации по подготовке к Универсиаде-2023 Александр Чернов.

Кроме того, в Екатеринбурге к 2023 году появятся 9 новых спортивных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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