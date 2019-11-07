Евгений Куйвашев призвал предлагать свои варианты талисмана Универсиады-2023
Евгений Куйвашев попросил предлагать свои варианты талисмана Универсиады-2023. Губернатор ждет отклика от всех жителей России. Рассказать, как вы видите символ масштабного спортивного мероприятия можно у губернатора в Instagram.
- Сейчас идет работа по созданию «талисмана Универсиады». Как я и говорил, в голосовании за лучший вариант будут принимать участие все жители России. Может быть, у вас есть идеи, каким должен быть символ Универсиады? Давайте объединим усилия, предлагайте в комментариях свои варианты, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.
Свои варианты уже предлагали студенты УрГАХУ. Их публиковали на сайте администрации города. Ученики ВУЗа нарисовали лиственницу-чемпиона, солнышко-баскетболиста и человека-гору. Каждый символ отражал уральский колорит - это одно из условий конкурса.
Фото: администрация Екатеринбурга
Образ может быть любым, но обязательно должен быть связан со спортом. Еще одно важное правило при отборе на конкурс - талисман не должен повторять визуальные образы других спортивных мероприятий. Студенты предлагали также на роль талисмана котов, енотов, змей и персонажей сказов Бажова.
Фото: администрация Екатеринбурга
Фото: администрация Екатеринбурга
ИСТОЧНИК KP.RU