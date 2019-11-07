2019-11-07T17:47:57+03:00
Общество

Евгений Куйвашев призвал предлагать свои варианты талисмана Универсиады-2023

Губернатор ждет отклика от всех жителей России
Алина СУРИНА
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Рассказать, как вы видите символ Универсиады-2023 можно у губернатора в InstagramРассказать, как вы видите символ Универсиады-2023 можно у губернатора в InstagramФото: Алексей БУЛАТОВ
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Евгений Куйвашев попросил предлагать свои варианты талисмана Универсиады-2023. Губернатор ждет отклика от всех жителей России. Рассказать, как вы видите символ масштабного спортивного мероприятия можно у губернатора в Instagram.

- Сейчас идет работа по созданию «талисмана Универсиады». Как я и говорил, в голосовании за лучший вариант будут принимать участие все жители России. Может быть, у вас есть идеи, каким должен быть символ Универсиады? Давайте объединим усилия, предлагайте в комментариях свои варианты, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Свои варианты уже предлагали студенты УрГАХУ. Их публиковали на сайте администрации города. Ученики ВУЗа нарисовали лиственницу-чемпиона, солнышко-баскетболиста и человека-гору. Каждый символ отражал уральский колорит - это одно из условий конкурса.

Фото: администрация Екатеринбурга

Фото: администрация Екатеринбурга

Образ может быть любым, но обязательно должен быть связан со спортом. Еще одно важное правило при отборе на конкурс - талисман не должен повторять визуальные образы других спортивных мероприятий. Студенты предлагали также на роль талисмана котов, енотов, змей и персонажей сказов Бажова.

Фото: администрация Екатеринбурга

Фото: администрация Екатеринбурга

Фото: администрация Екатеринбурга

Фото: администрация Екатеринбурга

ИСТОЧНИК KP.RU

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