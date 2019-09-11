2019-09-11T16:32:14+03:00
Общество

Лиственница-чемпион, солнышко-баскетболист и человек-гора: Екатеринбургские студенты нарисовали талисман Универсиады-2023

Конкурс по созданию символа прошел в УрГАХУ
Алина СУРИНА
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Фото: Администрация города ЕкатеринбургаФото: Администрация города Екатеринбурга
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Екатеринбургские студенты нарисовали и предложили свои варианты талисмана Универсиады-2023. Конкурс по созданию символа прошел в УрГАХУ. Свои проекты представили будущие дизайнеры. Пока студенты сделали только наброски, но пресс-служба администрации города уже отметила, что среди работ есть много интересных задумок.

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Фото: Администрация города Екатеринбурга

- Лиственница-чемпион, солнышко-баскетболист и человек-гора с каменными мышцами - что ни эскиз, то супергерой. Причем с уральским колоритом. Это условие будущего конкурса на создание талисмана Универсиады в Екатеринбурге. Запрещённых образов нет, главное, чтобы участники обыграли тему спорта и сделали «привязку к местности», - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Студенты предлагали также на роль талисмана котов, енотов, змеи и персонажей сказов Бажова. Важное правило при отборе - талисман не должен повторять визуальные образы других спортивных мероприятий.

Напомним, что по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева выбор талисмана Универсиады-2023 будет проводиться максимально открыто. Возможность предложить свой вариант и проголосовать за понравившегося персонажа получат все жители России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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