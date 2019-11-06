В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Пекин»

СЕГОДНЯ 09:19 2019-11-06T09:19:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра «Пекин», сообщают очевидцы в социальных сетях. Фотографии происшествия появились в паблике «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте». Сирена зазвенела около 10:00 и люди вышли на парковку. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

- Там все хорошо. В данный момент администрации торгового центра проводит учения, - сообщила Наталья Зырянова, начальник пресс-службы ведомства.

Напомним, накануне в Екатеринбурге загорелся другой торговый центр – «Ботаника-Молл». Пожар начался в одном из бутиков и сотрудники магазина смогли сами потушить огонь. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU