2019-11-06T09:19:47+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Пекин»

Посетителей вывели на улицу
Юлия СТАЛИНА
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Фото: группа "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "Вконтакте"Фото: группа "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "Вконтакте"
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В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра «Пекин», сообщают очевидцы в социальных сетях. Фотографии происшествия появились в паблике «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте». Сирена зазвенела около 10:00 и люди вышли на парковку. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

- Там все хорошо. В данный момент администрации торгового центра проводит учения, - сообщила Наталья Зырянова, начальник пресс-службы ведомства.

Напомним, накануне в Екатеринбурге загорелся другой торговый центр – «Ботаника-Молл». Пожар начался в одном из бутиков и сотрудники магазина смогли сами потушить огонь. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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