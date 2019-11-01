2019-11-01T12:55:44+03:00
Происшествия

«Мы отсюда выйти сможем или все сгорим тут?»: в Екатеринбурге эвакуировали 320 посетителей ТЦ «Ботаника-Молл»

В одном из магазинов загорелся потолок
Юлия СТАЛИНА
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Фото: группа «Инцидент» в соцсети «Вконтакте»Фото: группа «Инцидент» в соцсети «Вконтакте»
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В торговом центре Екатеринбурга «Ботаника-Молл» произошел пожар. Возгорание обнаружили в 10:30 и на место сразу же вызвали спасателей, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

В Екатеринбурге загорелся магазин в торговом центре .Видео: группа "Инцидент" в соцсети "Вконтакте"

Торговый центр работает с 10 часов утра, и к моменту возгорания внутри здания было много людей: посетители и персонал. Как рассказывают очевидцы, пожар начался в одном из магазинов на 2 этаже. Дым повалили в районе потолка, а через несколько минут полностью окутал помещение.

- Мы отсюда выйти сможем или все сгорим тут? Вызвали пожарных, - кричит женщина на видео, которое появилось в группе «Инцидент» в соцсети «Вконтакте».

Из здания эвакуировали 320 человек. Никто не пострадал. На месте работали сотрудники пожарной службы, но к этому времени уже удалось огонь потушить.

Пожарные приехали тушить огонь в одном из бутиков торгового центра в Екатеринбурге.Видео: группа Инцидент в соцсети Вконтакте

- Персонал торгового центра потушил возгорание первичными средствами пожаротушения до прибытия пожарно-спасательных подразделений. К месту пожара выезжали 40 человек личного состава, 17 единиц спецтехники, - добавили в МЧС.

В данный момент специалисты устанавливают причину возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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