2019-10-30T16:42:12+03:00
Общество

Татьяна Мерзлякова рассказала, чем займется в Совете по правам человека при Президенте

Свердловский омбудсмен будет заниматься людьми без определенного правового статуса
Алина СУРИНА
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Свердловский омбудсмен поделилась планами с советником президента Валерием ФадеевымСвердловский омбудсмен поделилась планами с советником президента Валерием ФадеевымФото: Алексей БУЛАТОВ
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Татьяна Мерзлякова рассказала, чем займется в Совете по правам человека при Путине. В состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека свердловского омбудсмена включили 21 октября. Свердловский омбудсмен поделилась планами с советником президента Валерием Фадеевым на общероссийской общественной акции «Колокол памяти».

- Проанализирую ситуацию по людям без определенного правового статуса, которые не являются ничьими гражданами, они, по сути, никому не нужны, этот вопрос не решается десятилетиями. Изложу свое мнение и по поводу разного рода имитационных мероприятий, которые зачастую предпринимают вместо того, чтобы на законодательном уровне серьезно подойти к решению актуальных проблем, - рассказала Татьяна Мерзлякова.

Свердловский омбудсмен подчеркнула, что сейчас у нее будет больше возможности провести какие-либо правки в существующее законодательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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