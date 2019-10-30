Из Екатеринбурга запускают рождественские рейсы в Барселону

СЕГОДНЯ 13:31 2019-10-30T13:32:25+03:00

Улетать можно будет 28 декабря, 4 и 11 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Их планируется выполнить всего три, билеты уже вышли в продажу

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» в преддверии католического рождества запускает три прямых рейса из Екатеринбурга в Барселону. Улететь можно будет 28 декабря 2019 года, а также 4 и 11 января 2020 года.

- Зима – одно из самых прекрасных сезонов для путешествий Барселону. Загадочные и причудливые сооружения Гауди превращаются в яркие арт-объекты, украшенные сотнями гирлянд, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Билеты уже доступны для покупки – как в эконом-варианте, так и в бизнес-классе. Стоимость в одну сторону – от 18,6 тысяч рублей (примерно 206 евро), в обе – от 31,6 тысяч рублей (около 442 евро).

Кстати, не так давно мы рассказывали, что к новогодним праздникам в Кольцово появится больше международных рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU